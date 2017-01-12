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12 января 2017, 9:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Феллайни до июня 2018 года

«Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией в контракте полузащитника Маруана Феллайни и продлил с ним контракт до июня 2018 года, сообщает BBC.

Манчестер Юнайтед воспользовался опцией в контракте полузащитника <span class=error>Маруана</span> Феллайни и продлил с ним контракт до июня 2018 года сообщает BBC. Увеличить
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Бельгийский футболист выступает за «красных» с 2013 года, когда перешёл из «Эвертона». Тогда 29-летний игрок заключил соглашение по схеме «4+1».

С января текущего года Феллайни имел право вести переговоры с другими клубами, так как до окончания срока его контракта оставалось менее полугода, однако «Манчестер Юнайтед» использовал опцию соглашения.

Ранее в СМИ сообщалось, что Феллайни отклонил предложения некоторых клубов, в том числе из Китая.

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