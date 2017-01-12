«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Феллайни до июня 2018 года

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Бельгийский футболист выступает за «красных» с 2013 года, когда перешёл из «Эвертона». Тогда 29-летний игрок заключил соглашение по схеме «4+1».



С января текущего года Феллайни имел право вести переговоры с другими клубами, так как до окончания срока его контракта оставалось менее полугода, однако «Манчестер Юнайтед» использовал опцию соглашения.



Ранее в СМИ сообщалось, что Феллайни отклонил предложения некоторых клубов, в том числе из Китая.