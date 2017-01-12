Дель Боске: Роналду? В «Реале» были и такие игроки, как Рауль и Хенто

В связи с этим дель Боске вспомнил таких игроков испанского гранда прошлого, как Рауль и Франсиско Хенто.



«Конечно, Роналду — игрок высшего класса. Однако в “Реале” были и такие игроки, как Рауль и Хенто. Каждый футболист имеет свою эпоху», — приводит слова дель Боске Marca.



Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2016 года. Всего португалец выиграл за свою карьеру четыре «Золотых мяча». Кроме того, он стал лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА.