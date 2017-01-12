«Тобол» сыграет с «Тираной»

«Партизаны», как и «Тирана», — футбольный клуб из столицы Албании Тираны, выступающий в Первом дивизионе Албании. Основан в 1920 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Селман Стёрмаши», вмещающем 12500 зрителей.



«Тирана» самый титулованный и популярный футбольный клуб Албании. Для сравнения — те же «Партизаны» становились чемпионами страны 15 раз, «тиранцы» — 24. Причем происходило это в недавние «нулевые».



В нынешнем 78 сезоне чемпионата Албании по футболу тиранцы идут на 5 строчке, а в рейтинге УЕФА занимают 389 место. Для сравнения — в том же рейтинге у «Тобола» 313 место, у чемпиона Казахстана «Астаны» 113 место.



Совокупная стоимость албанских столичных игроков оценивается в 2,83 миллиона фунтов по версии Transfermarkt. Костяк команды состоит из албанских футболистов, плюс 6 легионеров. Последние представляют в основном выходцев с Африканского континента.



Матч «Тобол» — «Тирана» запланирован на 15 января. Ориентировочное время проведения — 20:00 по времени Астаны.