Луис Энрике: Игра и работа игроков «Барселоны» способствует моему оптимизму

Победив со счётом 3:1, сине-гранатовые завоевали путёвку в четвертьфинал.



«Побеждать всегда приятно и полезно. В последних трёх матчах моя команда показала лучший футбол, чем в 2016 году. Игра и работа игроков “Барселоны” способствует моему оптимизму», — цитирует Луиса Энрике Marca.



Относительно оборонительных действий своей команды тренер сине-гранатовых сказал: «У нас сейчас такая полоса, что соперники поражают наши ворота, создавая мало голевых моментов. Но это напоминает нам о том, что нужно преуспевать во всех аспектах игры».