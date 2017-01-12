Луис Энрике: Игра и работа игроков «Барселоны» способствует моему оптимизму
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике остался доволен игрой своей команды в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.
Победив со счётом 3:1,
«Побеждать всегда приятно и полезно. В последних трёх матчах моя команда показала лучший футбол, чем в 2016 году. Игра и работа игроков “Барселоны” способствует моему оптимизму», — цитирует Луиса Энрике Marca.
Относительно оборонительных действий своей команды тренер
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