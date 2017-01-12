«Монако» дома 24 января сразится за выход в финал с «Нанси», а «Бордо» 25 января примет на домашнем стадионе «ПСЖ».



Франция. Кубок лиги. Полуфинал



24 января. «Монако» — «Нанси»

25 января. «Бордо» — «ПСЖ»



Финал турнира пройдет 1 апреля в Лионе. Действующим обладателем трофея является «ПСЖ», год назад обыгравший в решающем матче «Лилль» со счётом 2:1.