«ПСЖ» в полуфинале Кубка лиги сыграет с «Бордо», «Монако» — с «Нанси»
Во Франции состоялась жеребьевка полуфинала Кубка лиги.
«Монако» дома 24 января сразится за выход в финал с «Нанси», а «Бордо» 25 января примет на домашнем стадионе «ПСЖ».
Франция. Кубок лиги. Полуфинал
24 января. «Монако» — «Нанси»
25 января. «Бордо» — «ПСЖ»
Финал турнира пройдет 1 апреля в Лионе. Действующим обладателем трофея является «ПСЖ», год назад обыгравший в решающем матче «Лилль» со счётом 2:1.
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