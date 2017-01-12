Месси догнал Кумана по количеству голов за «Барселону» со штрафных ударов

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» дома обыграла «Атлетик» из Бильбао со счётом 3:1. Месси на 78-й минуте реализовал штрафной, забив третий гол своей команды.



Это был 26-й мяч, который аргентинец провёл за каталонский клуб со штрафного. Столько же значится в активе Кумана. Это лучший показатель в истории клуба. Сам голландец поспешил поздравить Лионеля с этим достижением.



«Мои поздравления Лео Месси! Остался один гол до нового рекорда», — написал Куман на своей странице в «Твиттере».