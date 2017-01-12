Экс-форвард ЦСКА Оланаре близок к возвращению в строй после 8-месячного лечения
Нападающий Аарон Оланаре 16 января возобновит тренировки в составе китайского «Гуанчжоу Фули», сообщает Allnigeriasoccer.
Напомним, нигериец выступал за на правах аренды за московский ЦСКА в сезоне-2015/16. В финале Кубка России с «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая 2016 года, Оланаре получил серьёзную травму и более 8 месяцев находился вне футбола.
Восстановление нападающего практически завершено. Аарону удалось избежать рецидивов или дополнительных повреждений. Тренеры китайского клуба оценят его готовность вернуться на поле в начале следующей недели.
Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что клуб продолжает следить за состоянием Оланаре, однако не стал утверждать, что столичный клуб планирует вернуть футболиста.
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