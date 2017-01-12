Экс-форвард ЦСКА Оланаре близок к возвращению в строй после 8-месячного лечения

Напомним, нигериец выступал за на правах аренды за московский ЦСКА в сезоне-2015/16. В финале Кубка России с «Зенитом» (1:4), который состоялся 2 мая 2016 года, Оланаре получил серьёзную травму и более 8 месяцев находился вне футбола.



Восстановление нападающего практически завершено. Аарону удалось избежать рецидивов или дополнительных повреждений. Тренеры китайского клуба оценят его готовность вернуться на поле в начале следующей недели.



Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что клуб продолжает следить за состоянием Оланаре, однако не стал утверждать, что столичный клуб планирует вернуть футболиста.