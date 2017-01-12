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12 января 2017, 8:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сайт «МЮ» — лидер по посещаемости среди клубов мира, сайт «Зенита» — 18-й

Согласно сведениям из годового отчёта УЕФА, сайт петербургского «Зенита» занимает 18-е место в мире по посещаемости среди официальных веб-порталов всех футбольных клубов мира.

Лидером рейтинга является сайт «Манчестер Юнайтед». В течение прошлого сезона на официальный веб-ресурс «красных дьяволов» ежемесячно заходили почти 8,5 млн человек.

Следом за «МЮ» расположился сайт лондонского «Арсенала», совсем немного отставший по количеству посетителей. Замыкает тройку лидеров сайт «Ливерпуля», на который в среднем заходили чуть менее 8 млн посетителей в месяц. Далее следуют сайты мадридского «Реала» (чуть более 7 млн посетителей в месяц) и «Барселоны» (чуть более 6 млн).

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