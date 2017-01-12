Лидером рейтинга является сайт «Манчестер Юнайтед». В течение прошлого сезона на официальный веб-ресурс «красных дьяволов» ежемесячно заходили почти 8,5 млн человек.



Следом за «МЮ» расположился сайт лондонского «Арсенала», совсем немного отставший по количеству посетителей. Замыкает тройку лидеров сайт «Ливерпуля», на который в среднем заходили чуть менее 8 млн посетителей в месяц. Далее следуют сайты мадридского «Реала» (чуть более 7 млн посетителей в месяц) и «Барселоны» (чуть более 6 млн).