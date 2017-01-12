Сайт «МЮ» — лидер по посещаемости среди клубов мира, сайт «Зенита» — 18-й
Согласно сведениям из годового отчёта УЕФА, сайт петербургского «Зенита» занимает 18-е место в мире по посещаемости среди официальных
веб-порталов всех футбольных клубов мира.
Лидером рейтинга является сайт «Манчестер Юнайтед». В течение прошлого сезона на официальный
Следом за «МЮ» расположился сайт лондонского «Арсенала», совсем немного отставший по количеству посетителей. Замыкает тройку лидеров сайт «Ливерпуля», на который в среднем заходили чуть менее 8 млн посетителей в месяц. Далее следуют сайты мадридского «Реала» (чуть более 7 млн посетителей в месяц) и «Барселоны» (чуть более 6 млн).
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