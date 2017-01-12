ФК «Барселона» обыграл «Атлетик» и вышел в ¼ финала Кубка Испании
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. «Барселона» победила «Атлетик» по сумме двух матчей и вышла в ¼ финала Кубка Испании по футболу. Ответная встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
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У «Барселоны» отличились Луис Суарес (35-я минута), Неймар (48, с пенальти) и Лионель Месси (78). В составе гостей мяч забил Энрик Саборит (51). Первый матч 1/8 финала завершился домашней победой «Атлетика» со счетом 2:1.
Луис Суарес забил 100-й мяч в составе «Барселоны», за которую провел 120 матчей во всех турнирах.
«Барселона» является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу — 28 трофеев. Всего же футболисты «Барселоны» участвовали в финальном матче Кубка страны 38 раз.
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