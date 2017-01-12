ФК «Барселона» обыграл «Атлетик» и вышел в ¼ финала Кубка Испании

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

У «Барселоны» отличились Луис Суарес (35-я минута), Неймар (48, с пенальти) и Лионель Месси (78). В составе гостей мяч забил Энрик Саборит (51). Первый матч 1/8 финала завершился домашней победой «Атлетика» со счетом 2:1.

Луис Суарес забил 100-й мяч в составе «Барселоны», за которую провел 120 матчей во всех турнирах.

«Барселона» является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу — 28 трофеев. Всего же футболисты «Барселоны» участвовали в финальном матче Кубка страны 38 раз.