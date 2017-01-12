Футболисты «Ювентуса» пробились в ¼ финала Кубка Италии, переиграв «Аталанту»
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Футболисты туринского «Ювентуса» пробились в ¼ финала Кубка Италии, переиграв «Аталанту».
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Встреча 1/8 финала, прошедшая в среду в Турине, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У «Ювентуса» мячи забили Пауло Дибала (22-я минута), Марио Манджукич (34) и Миралем Пьянич с пенальти (75), «Аталанта» ответила голами Абдулая Конко (72) и Эммануэля Латте Лата (81).
За выход в полуфинал соревнований «Ювентус» поборется с победителем противостояния между «Миланом» и «Торино».
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