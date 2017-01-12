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12 января 2017, 1:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Ювентуса» пробились в ¼ финала Кубка Италии, переиграв «Аталанту»

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Футболисты туринского «Ювентуса» пробились в ¼ финала Кубка Италии, переиграв «Аталанту».

Футболисты туринского <span class=error>Ювентуса</span> пробились в ¼ финала Кубка Италии переиграв <span class=error>Аталанту</span>. Увеличить
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Встреча 1/8 финала, прошедшая в среду в Турине, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У «Ювентуса» мячи забили Пауло Дибала (22-я минута), Марио Манджукич (34) и Миралем Пьянич с пенальти (75), «Аталанта» ответила голами Абдулая Конко (72) и Эммануэля Латте Лата (81).

За выход в полуфинал соревнований «Ювентус» поборется с победителем противостояния между «Миланом» и «Торино».

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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который получил травму подколенного сухожилия в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (1:3), вернулся в строй спустя полтора месяца, информирует официальный сайт «Ювентуса».
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