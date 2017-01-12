Дубль Тьяго Силвы вывел «ПСЖ» в полуфинал Кубка французской лиги
В четвертьфинальном матче Кубка французской лиги «ПСЖ» на своём поле одержал победу со счётом 2:0 над командой «Метц».
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На 27-й минуте Тьяго Силва вывел парижан вперёд, а на 72-й минуте бразильский защитник оформил дубль, установив окончательный результат.
Таким образом, подопечные Унаи Эмери вышли в полуфинал Кубка французской лиги. В полуфинал вышли также «Нанси», «Монако» и «Бордо».
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