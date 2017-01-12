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12 января 2017, 1:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ливерпуль» уступил «Саутгемптону» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу. Встреча в Саутгемптоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Встреча в Саутгемптоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Увеличить
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Единственный гол на счету Натана Редмонда (20-я минута). Ответный поединок состоится 25 января на домашней арене «Ливерпуля».

Накануне в другом полуфинале «Манчестер Юнайтед» на своем поле со счетом 2:0 победил «Халл». Ответная игра пройдет 26 января на стадионе «Халла».

Самым титулованным клубом в Кубке английской лиги является как раз «Ливерпуль», на счету которого восемь побед в 12 финалах.

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