«Ливерпуль» уступил «Саутгемптону» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу. Встреча в Саутгемптоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Единственный гол на счету Натана Редмонда (20-я минута). Ответный поединок состоится 25 января на домашней арене «Ливерпуля».
Накануне в другом полуфинале «Манчестер Юнайтед» на своем поле со счетом 2:0 победил «Халл». Ответная игра пройдет 26 января на стадионе «Халла».
Самым титулованным клубом в Кубке английской лиги является как раз «Ливерпуль», на счету которого восемь побед в 12 финалах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter