Модрич в пятый раз признан лучшим игроком Хорватии

«Эта награда очень многое значит для меня. Сегодня я в пятый раз получил трофей лучшего футболиста нашей страны, а это особенное событие. Хочу поблагодарить всех, кто отдал за меня свои голоса и помог выиграть этот приз», — сказал игрок.

Напомним, в 2016-м году 31-летний полузащитник выиграл на клубном уровне Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира и вошел в символическую сборную ФИФА.

Стоит отметить, что в голосовании за лучшего хорватского игрока Модрич опередил таких известных футболистов, как Иван Ракитич («Барселона») и Марио Манджукич («Ювентус»).