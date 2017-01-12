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12 января 2017, 1:03 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Модрич в пятый раз признан лучшим игроком Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лучшим хорватским футболистом по итогам 2016 года. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

«Эта награда очень многое значит для меня. Сегодня я в пятый раз получил трофей лучшего футболиста нашей страны, а это особенное событие. Хочу поблагодарить всех, кто отдал за меня свои голоса и помог выиграть этот приз», — сказал игрок.

Напомним, в 2016-м году 31-летний полузащитник выиграл на клубном уровне Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира и вошел в символическую сборную ФИФА.

Стоит отметить, что в голосовании за лучшего хорватского игрока Модрич опередил таких известных футболистов, как Иван Ракитич («Барселона») и Марио Манджукич («Ювентус»).

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