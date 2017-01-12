«Суонси» предлагает «Ливерпулю» за Сахо 23 млн евро

По информации источника, на игрока сборной Франции претендует «Суонси», который готов выложить за него 23 млн евро. Также сообщается, что на футболиста «красных» претендует «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что Сахо готов перейти в московский «Спартак», который предложил ему контракт на выгодных условиях.