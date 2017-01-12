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12 января 2017, 1:04 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Суонси» предлагает «Ливерпулю» за Сахо 23 млн евро

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо близок к уходу из мерсисайдского клуба. Об этом сообщает портал Transfermarkt.de.

По информации источника, на игрока сборной Франции претендует «Суонси», который готов выложить за него 23 млн евро. Также сообщается, что на футболиста «красных» претендует «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что Сахо готов перейти в московский «Спартак», который предложил ему контракт на выгодных условиях.

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