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12 января 2017, 1:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью разрешил Фергюсону путешествовать с командой на выездные матчи «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью разрешил бывшему наставнику команды сэру Алексу Фергюсону путешествовать с клубом на выездные матчи.

«В декабре Моуринью в одном из интервью сообщил, что он не тот человек, который ищет призраков прошлого. Он рассказал, что позволил Фергюсону посещать тренировки команды, общаться с игроками и даже обедать с ними. А недавно стало известно, что Фергюсон обратился с просьбой поехать на один из выездных матчей “МЮ” вместе с командой. На это Моуринью ответил сэру Алексу, что тот не должен спрашивать у него разрешения по этому поводу, может занять любое место в транспорте, включая его», — сообщает The Telegraph.

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