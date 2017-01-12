Моуринью разрешил Фергюсону путешествовать с командой на выездные матчи «МЮ»

«В декабре Моуринью в одном из интервью сообщил, что он не тот человек, который ищет призраков прошлого. Он рассказал, что позволил Фергюсону посещать тренировки команды, общаться с игроками и даже обедать с ними. А недавно стало известно, что Фергюсон обратился с просьбой поехать на один из выездных матчей “МЮ” вместе с командой. На это Моуринью ответил сэру Алексу, что тот не должен спрашивать у него разрешения по этому поводу, может занять любое место в транспорте, включая его», — сообщает The Telegraph.