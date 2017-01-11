Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Фенербахче» обыграл «Партизани» в контрольном матче
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Турецкий «Фенербахче», который является соперником футболистов «Краснодара» по Лиге Европы, обыграл албанский клуб «Партизани» в контрольном матче.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У «Фенербахче» голы забили Озан Туфан (5-я минута), Фернандао (7) и Исмаил Кёйбаши (81).
«Фенербахче» и «Краснодар» сыграют друг с другом в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, второй — 22 февраля в Стамбуле.
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