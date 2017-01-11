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11 января 2017, 23:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бордо» обыграл «Генгам» и вышел в полуфинал Кубка французской лиги

В четвертьфинальном матче Кубка французской лиги «Бордо» на своём поле выиграл со счётом 3:2 у «Генгама» и пробился в следующую стадию турнира.

Гости открыли счёт на 11-й минуте, когда точным ударом отметился Слоан Прива. Спустя пять минут счёт сравнял Франсуа Камано. На 36-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Гаэтана Лаборде. На 65-й минуте Лаборде сумел оформить дубль. В концовке матча Николя Бенезе сократил разрыв в счёте до минимального, но большего «Генгам» сделать уже не успел.

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