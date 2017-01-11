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11 января 2017, 23:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» выбил «Вильярреал» из Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала «Вильярреал» принимал на своём поле «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Эль-Мадригал» и завершилась вничью — 1:1.

Счёт в матче открыли гости благодаря точному удару Микеля Оярсабаля, однако «Вильярреал» отыгрался ещё до перерыва, когда отличился Роберто Сориано. В первом матче «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 3:1. Таким образом, команда из Сан-Себастьяна вышла в ¼ финала турнира.

В других ответных матчах Кубка, которые проходили параллельно, «Алькорон» на выезде обыграл «Кордову» (2:1), а «Депортиво» и «Алавес» сыграли вничью (1:1). По итогам этих противостояний путёвки в четвертьфинал получили «Алькорон» и «Алавес».

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