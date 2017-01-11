«Реал Сосьедад» выбил «Вильярреал» из Кубка Испании

Счёт в матче открыли гости благодаря точному удару Микеля Оярсабаля, однако «Вильярреал» отыгрался ещё до перерыва, когда отличился Роберто Сориано. В первом матче «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 3:1. Таким образом, команда из Сан-Себастьяна вышла в ¼ финала турнира.



В других ответных матчах Кубка, которые проходили параллельно, «Алькорон» на выезде обыграл «Кордову» (2:1), а «Депортиво» и «Алавес» сыграли вничью (1:1). По итогам этих противостояний путёвки в четвертьфинал получили «Алькорон» и «Алавес».