Виллаш-Боаш: Российский футбол намного лучше китайского
Бывший главный тренер «Зенита», португальский специалист Андре
Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий китайский «Шанхай СИПГ», рассказал, что сохранил хорошие воспоминания от периода работы в клубе из Санкт-Петербурга, а также сравнил российский и китайский футбол.
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«Я грустил, когда покинул «Зенит». Думаю, я всегда буду скучать по городу и особенно по команде. Для меня этот период стал хорошим опытом, это были отличные два с половиной года. Передо мной стоял выбор — продолжать работать или вернуться к семье. Я пообещал своей жене не работать год, но не смог выполнить обещания… Я только шесть месяцев провёл с семьёй, а потом пришло предложение из Китая, и я согласился. Но, конечно, время в «Зените» я никогда не забуду. До сих пор общаюсь с несколькими игроками команды, держу связь с президентом Дюковым. У меня остались хорошие воспоминания о клубе. О том, как все были приветливы ко мне. «Зенит» всегда останется в моём сердце.
Китай обладает большим финансовым потенциалом, и, конечно, это привлекает игроков. Трансферы Витселя и Оскара — знак, что многое изменится. Китайский футбол стремится привлекать именно
Китай не похож на Россию. Китайский футбол находится на стадии раннего развития, сейчас закладывается фундамент на уровне молодёжного и детского футбола. Я вижу их желание учиться. В этом смысле Россия уже проделала такую работу. Главная задача сейчас в китайском футболе — заинтересовать детей, чтобы у них было желание стать профессиональными футболистами. Конечно же, российский футбол намного лучше", — цитирует
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