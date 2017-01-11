Виллаш-Боаш: Российский футбол намного лучше китайского

«Я грустил, когда покинул «Зенит». Думаю, я всегда буду скучать по городу и особенно по команде. Для меня этот период стал хорошим опытом, это были отличные два с половиной года. Передо мной стоял выбор — продолжать работать или вернуться к семье. Я пообещал своей жене не работать год, но не смог выполнить обещания… Я только шесть месяцев провёл с семьёй, а потом пришло предложение из Китая, и я согласился. Но, конечно, время в «Зените» я никогда не забуду. До сих пор общаюсь с несколькими игроками команды, держу связь с президентом Дюковым. У меня остались хорошие воспоминания о клубе. О том, как все были приветливы ко мне. «Зенит» всегда останется в моём сердце.

Китай обладает большим финансовым потенциалом, и, конечно, это привлекает игроков. Трансферы Витселя и Оскара — знак, что многое изменится. Китайский футбол стремится привлекать именно топ-игроков и готов тратить на них большие средства. Витсель приходит в Китай уже опытным, в зрелом возрасте, тогда как Оскару только 25 и у него большой потенциал. Такие трансферы полезны китайскому футболу, так как это показывает заинтересованность клубов в улучшении качества игры, а также делает рынок привлекательным для лучших футболистов мира. Таких финансовых возможностей нигде больше не найти. Многие футболисты сейчас интересуются Китаем.