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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28396869/
11 января 2017, 22:23 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Суарес пропустил гала-вечер ФИФА из-за обиды на организацию

Форвард «Барселоны» Луис Суарес не присутствовал на гала-вечере Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе из-за плохих отношений с организацией, сообщает La Nación.

Во время матча футбольного чемпионата мира 2014 года между командами Уругвая и Италии Суарес укусил защитника Джорджо Кьеллини. После этого ФИФА дисквалифицировала форварда на четыре месяца и перестала включать игрока в состав символических сборных.

В декабре 2011 года вокруг уругвайца разразился расистский скандал в Англии. Тогда дисциплинарный комитет Федерации футбола Англии (FA) отстранил нападающего на восемь матчей Премьер-лиги.

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