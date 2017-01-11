Суарес пропустил гала-вечер ФИФА из-за обиды на организацию

Во время матча футбольного чемпионата мира 2014 года между командами Уругвая и Италии Суарес укусил защитника Джорджо Кьеллини. После этого ФИФА дисквалифицировала форварда на четыре месяца и перестала включать игрока в состав символических сборных.

В декабре 2011 года вокруг уругвайца разразился расистский скандал в Англии. Тогда дисциплинарный комитет Федерации футбола Англии (FA) отстранил нападающего на восемь матчей Премьер-лиги.