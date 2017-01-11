Суарес пропустил гала-вечер ФИФА из-за обиды на организацию
Форвард «Барселоны» Луис Суарес не присутствовал на
гала-вечере Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе из-за плохих отношений с организацией, сообщает La Nación.
Во время матча футбольного чемпионата мира 2014 года между командами Уругвая и Италии Суарес укусил защитника Джорджо Кьеллини. После этого ФИФА дисквалифицировала форварда на четыре месяца и перестала включать игрока в состав символических сборных.
В декабре 2011 года вокруг уругвайца разразился расистский скандал в Англии. Тогда дисциплинарный комитет Федерации футбола Англии (FA) отстранил нападающего на восемь матчей
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