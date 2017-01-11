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11 января 2017, 22:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Партизан», отстраненный УЕФА от еврокубков, пообещал погасить долги в четверг

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Белградский «Партизан», который был отстранен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от выступления в еврокубках на три сезона из-за долгов, в четверг рассчитается с кредиторами, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

УЕФА в среду объявил, что арбитражная палата комитета по финансовому контролю клубов отстранила «Партизан» от участия в еврокубках в ближайшие три сезона, начиная с 2017 года, за нарушения правил финансового fair play и лицензирования. Сообщалось, что данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«В связи с информацией, касающейся наказания футбольного клуба “Партизан” со стороны арбитражной палаты комитета УЕФА по финансовому контролю, совет футбольного клуба “Партизан” сообщает, что в течение завтрашнего дня будут урегулированы все финансовые обязательства перед кредиторами на сумму 370 тысяч евро, а также по запросам УЕФА», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ситуация с задолженностями находится на контроле у правительства Сербии и лично премьер-министра Александра Вучича.

Партизан
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