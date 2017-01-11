«Фиорентина» на последних минутах вырвала победу над «Кьево» в Кубке Италии
«Фиорентина» принимала на своём поле «Кьево» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч на третьей компенсированной минуте записал на свой счёт форвард Федерико Бернардески, который реализовал пенальти. В концовке первого тайма «Кьево» остался вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Иван Радованович, однако прямая красная карточка Мауро Сарате на 71-й минуте уровняла составы команд.
В ¼ финала Кубка Италии «Фиорентина» встретится с «Наполи», который ранее оказался сильнее «Специи» (3:1). Встреча состоится 24 января в Неаполе.
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