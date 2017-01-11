Бурбас: Будковский отправится на сборы с «Шахтёром»

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«После того как Фонсека отпустил Эдуардо, Селезнёва и Нема, он хочет посмотреть в действии на Будковского. Филипп отправится на сборы с «Шахтёром», — написал Бурбас в своём «твиттере».



24-летний Будковский перешёл в «Анжи» на правах аренды из донецкого «Шахтёра» в июле 2016 года.

В составе махачкалинской команды Будковский провёл 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов.