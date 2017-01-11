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11 января 2017, 21:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: Думаю, в январе «МЮ» будет только продавать, а не покупать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что от манкунианцев вряд ли стоит ждать приобретений в январское трансферное окно.

«Я думаю, что в это зимнее трансферное окно мы будем только продавать, а не покупать, это моё ощущение. Давайте накопим деньги, чтобы атаковать рынок летом, как мы уже делали. Мы приобрели четырёх футболистов высшего уровня, и мы знали, что они могут нам помочь», — приводит слова португальца ESPN FC со ссылкой на Sport TV.

Манчестер Юнайтед
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