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11 января 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Александр Меркель забил первый мяч за «Бохум»

Футболист национальной сборной Казахстана Александр Меркель забил первый гол за немецкий «Бохум», сообщает KazFootball.kz.

Казахстанец отличился в товарищеском матче против команды Гройтер Фюрт. Увеличить
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Меркель отличился в товарищеском матче против команды «Гройтер Фюрт». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Бохума», Меркель забил гол на 81-й минуте.

Напомним, «Бохум» занимает 11-е место во второй бундеслиге, имея в активе 22 очка.

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