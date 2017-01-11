Александр Меркель забил первый мяч за «Бохум»
Футболист национальной сборной Казахстана Александр Меркель забил первый гол за немецкий «Бохум», сообщает KazFootball.kz.
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Меркель отличился в товарищеском матче против команды «Гройтер Фюрт». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Бохума», Меркель забил гол на 81-й минуте.
Напомним, «Бохум» занимает 11-е место во второй бундеслиге, имея в активе 22 очка.
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