Футбольная ассоциация Англии обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии обвинила клуб «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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Отмечается, что клубу предъявляется обвинение в нарушении пункта антидопинговых правил о предоставлении информации о местонахождении игроков команды. «Манчестер Сити» должен направить в ассоциацию ответ на обвинение до 19 января.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает четвертое место, набрав в 20 матчах 42 очка.
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