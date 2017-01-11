Винченцо Монтелла: Сторари будет иметь важное значение для «Милана», его опыт пригодится всем

«Знаю этого игрока уже очень давно. Марко отлично себя чувствует в нашей команде, ему здесь все знакомо. На мой взгляд, этот футболист будет иметь важное значение для нас как на поле, так и за его пределами. Сторари прекрасно знает, что значит выступать за “Милан”. Уверен, его опыт нам пригодится», — приводит слова специалиста Goal.

Напомним, 40-летний Сторари подписал контракт с клубом до 30 июня 2017 года. До возвращения в «Милан» футболист защищал цвета «Кальяри».