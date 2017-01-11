Роналду убедил Хамеса отказать «Челси», который предлагал «Реалу» € 90 млн

По информации источника, лондонский клуб в декабре планировал воспользоваться неопределённой ситуацией вокруг колумбийского футболиста, который не получал достаточно игровой практики, предложив «Реалу» € 90 млн за его переход. У Хамеса было семь дней, чтобы обдумать такой вариант продолжения карьеры, однако лидер мадридской команды Роналду сумел убедить его в том, что сейчас не лучшее время для ухода.



По ходу нынешнего сезона СМИ неоднократно поднимали вопрос будущего Родригеса в «Реале». У колумбийца нет большой игровой практики. По итогам 17 туров Примеры Родригес принял участие в 9 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 3 голевых передач.