Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28396135/
11 января 2017, 20:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду убедил Хамеса отказать «Челси», который предлагал «Реалу» € 90 млн

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду убедил партнёра по команде полузащитника Хамеса Родригеса не переходить в «Челси», сообщает Confidencial Colombia.

По информации источника, лондонский клуб в декабре планировал воспользоваться неопределённой ситуацией вокруг колумбийского футболиста, который не получал достаточно игровой практики, предложив «Реалу» € 90 млн за его переход. У Хамеса было семь дней, чтобы обдумать такой вариант продолжения карьеры, однако лидер мадридской команды Роналду сумел убедить его в том, что сейчас не лучшее время для ухода.

По ходу нынешнего сезона СМИ неоднократно поднимали вопрос будущего Родригеса в «Реале». У колумбийца нет большой игровой практики. По итогам 17 туров Примеры Родригес принял участие в 9 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 3 голевых передач.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России