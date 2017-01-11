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11 января 2017, 20:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фенербахче» опроверг слухи относительно предложения «Челси» по трансферу Кьяера

На официальном сайте «Фенербахче» было опубликовано заявление, в котором говорится, что турецкий клуб не получал предложения от «Челси» по поводу защитника Симона Кьяера.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Челси» готов в январе предложить за 27-летнего датского футболиста € 18 млн.

«Некоторые СМИ ложно утверждали, что “Челси” сделал предложение относительно Кьера. “Фенербахче” не получал никаких предложений по Кьеру, и любые сообщения о возможном трансфере — ошибочны. Мы хотели бы попросить, чтобы болельщики игнорировали ложь и манипулирующие сообщения, цель которых разрушить нашу команду», — говорится в заявлении.

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