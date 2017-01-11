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11 января 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Зидану не нужен Обамеянг

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заблокировал трансфер форварда дортмундской «Боруссии» в мадридский клуб, сообщает Bild.

Отмечается, что французский специалист не видит нападающего в своей команде и у него другие планы по усилению испанского клуба.

Также 27-летним габонцем интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Сити». В текущем сезоне Обамеянг провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 4 голевые передачи. Всего за «Боруссию» на его счету 165 встреч, 100 голов и 32 передачи.

Боруссия Д
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