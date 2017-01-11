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11 января 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Экс-владелец «Левски» не исключает возвращения в клуб Стойлова

Бывший владелец «Левски» Тодор Батков в интервью «Блиц» рассказал о главном тренере «Астаны» Станимире Стойлове, который тренировал болгарскую команду с 2003 по 2008 год, сообщает Sports.kz.

Бывший владелец <span class=error>Левски</span> <span class=error>Тодор</span> <span class=error>Батков</span> в интервью Блиц рассказал о главном тренере <span class=error>Астаны</span> Станимире <span class=error>Стойлове</span> который тренировал болгарскую команду с 2003 по 2008 год сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Даже после продажи клуба я остаюсь на связи с некоторыми его представителями. Стойлов? Нет, мы лишь виделись на презентации одной книги. Но он по-прежнему продолжает оставаться самым успешным тренером в истории «Левски». Вернется ли он когда-нибудь в наш клуб? Почему бы и нет. У него есть все необходимые качества. Он трудоголик — я никогда не видел тренера, который столько бы работал. Он приходит в 8:00, посещает тренировки разных составов, академии, помогает с селекцией, восстановлением футболистов, новыми методиками. Я восхищаюсь им, он внес неоценимый вклад в успех нашей команды, — сказал Батков.

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