Экс-владелец «Левски» не исключает возвращения в клуб Стойлова
Бывший владелец «Левски» Тодор Батков в интервью «Блиц» рассказал о главном тренере «Астаны» Станимире Стойлове, который тренировал болгарскую команду с 2003 по 2008 год, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Даже после продажи клуба я остаюсь на связи с некоторыми его представителями. Стойлов? Нет, мы лишь виделись на презентации одной книги. Но он
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