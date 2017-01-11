Экс-владелец «Левски» не исключает возвращения в клуб Стойлова

— Даже после продажи клуба я остаюсь на связи с некоторыми его представителями. Стойлов? Нет, мы лишь виделись на презентации одной книги. Но он по-прежнему продолжает оставаться самым успешным тренером в истории «Левски». Вернется ли он когда-нибудь в наш клуб? Почему бы и нет. У него есть все необходимые качества. Он трудоголик — я никогда не видел тренера, который столько бы работал. Он приходит в 8:00, посещает тренировки разных составов, академии, помогает с селекцией, восстановлением футболистов, новыми методиками. Я восхищаюсь им, он внес неоценимый вклад в успех нашей команды, — сказал Батков.