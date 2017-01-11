Макелеле вошёл в тренерский штаб «Суонси»

Как сообщает официальный сайт валлийского клуба, 43-летний Макелеле подписал контракт до конца сезона.



Макелеле стал помощником главного тренера «Суонси» Пола Клемента, с которым знаком по работе в «Челси» и «ПСЖ».

В качестве тренера Макелеле помимо «ПСЖ» работал в «Бастии». Также ранее занимал пост технического директора «Монако».