Меркель впервые отличился за «Бохум»

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Дебютный гол Меркеля состоялся в товарищеской игре против команды «Гройтер Фюрт». Казахстанец забил гол на 81-й минуте матча, а матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Бохума».



На данный момент «Бохум» занимает во Второй Бундеслиге 11-е место имея в активе 22 очка.