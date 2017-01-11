Меркель впервые отличился за «Бохум»
Игрок национальной сборной Казахстана Александр Меркель забил первый гол за немецкий «Бохум», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Дебютный гол Меркеля состоялся в товарищеской игре против команды «Гройтер Фюрт». Казахстанец забил гол на 81-й минуте матча, а матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Бохума».
На данный момент «Бохум» занимает во Второй Бундеслиге 11-е место имея в активе 22 очка.
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