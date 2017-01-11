Тренер «Гента»: Уровень китайской лиги намного хуже, чем я предполагал

«Уровень китайской лиги намного хуже, чем я предполагал. Нам предложили сыграть две китайские команды — из первого дивизиона и из второго. Я рад, что мы выбрали команду из первого.



Их уровень соответствует третьему дивизиону. Даже несмотря на то, что мы проводили только первый матч после перерыва. Темп был довольно низким, и линии были далеко друг от друга.

Если они хотят делать подобные инвестиции, приобретая таких игроков, как Витсель, то им необходимо большее.



Один или два звёздных игрока в каждой команде не поднимут уровень футбола в Китае», — приводит слова бельгийского наставника «Гента» HLN.