Тренер «Гента»: Уровень китайской лиги намного хуже, чем я предполагал
Главный тренер бельгийского «Гента» Хейн Ванхазебрук высказал мнение об уровне китайского футбола после товарищеского матча с командой высшего дивизиона «Яньбянь Фуде», которую «Гент» разгромил со счётом 11:0.
«Уровень китайской лиги намного хуже, чем я предполагал. Нам предложили сыграть две китайские команды — из первого дивизиона и из второго. Я рад, что мы выбрали команду из первого.
Их уровень соответствует третьему дивизиону. Даже несмотря на то, что мы проводили только первый матч после перерыва. Темп был довольно низким, и линии были далеко друг от друга.
Если они хотят делать подобные инвестиции, приобретая таких игроков, как Витсель, то им необходимо большее.
Один или два звёздных игрока в каждой команде не поднимут уровень футбола в Китае», — приводит слова бельгийского наставника «Гента» HLN.
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