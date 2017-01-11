Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28395409/
11 января 2017, 19:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тренер «Гента»: Уровень китайской лиги намного хуже, чем я предполагал

Главный тренер бельгийского «Гента» Хейн Ванхазебрук высказал мнение об уровне китайского футбола после товарищеского матча с командой высшего дивизиона «Яньбянь Фуде», которую «Гент» разгромил со счётом 11:0.

«Уровень китайской лиги намного хуже, чем я предполагал. Нам предложили сыграть две китайские команды — из первого дивизиона и из второго. Я рад, что мы выбрали команду из первого.

Их уровень соответствует третьему дивизиону. Даже несмотря на то, что мы проводили только первый матч после перерыва. Темп был довольно низким, и линии были далеко друг от друга.
Если они хотят делать подобные инвестиции, приобретая таких игроков, как Витсель, то им необходимо большее.

Один или два звёздных игрока в каждой команде не поднимут уровень футбола в Китае», — приводит слова бельгийского наставника «Гента» HLN.

Гент
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России