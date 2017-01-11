49-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»
Нападающий клуба второй
Джей-лиги (второй по силе дивизион Японии) «Йокогама» Кадзуйоси Миура продлил контракт с клубом.
26 февраля
Свой первый матч в большом футболе Миура провел еще в 1986 году в «Сантосе». Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском «Дженоа», хорватской «Кроации» и австралийском «Сиднее». В «Йокогаме» он играет с 2005 года. В 1992 и 1996 году он выиграл со сборной Японии Кубок Азии.
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