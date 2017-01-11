49-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»

26 февраля экс-футболисту сборной Японии исполнится 50 лет, и он является самым старым действующим профессиональным игроком.

Свой первый матч в большом футболе Миура провел еще в 1986 году в «Сантосе». Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском «Дженоа», хорватской «Кроации» и австралийском «Сиднее». В «Йокогаме» он играет с 2005 года. В 1992 и 1996 году он выиграл со сборной Японии Кубок Азии.