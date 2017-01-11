Терри, которого хочет арендовать «Борнмут», останется в «Челси» до конца сезона

Ранее в английских СМИ появилась информация о том, что 36-летнего защитника хочет арендовать «Борнмут».



Однако, по данным источника, Терри намерен остаться в «Челси» до конца контракта, который истекает летом.

В нынешнем сезоне Терри принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги, проведя на поле в общей сложности 366 минут.



Терри провёл всю свою карьеру в «Челси», за исключением 2000 года, когда он был отдан в аренду в «Ноттингем Форест» в возрасте 19 лет.