Терри, которого хочет арендовать «Борнмут», останется в «Челси» до конца сезона
Капитан «Челси» Джон Терри не покинет лондонский клуб до окончания текущего сезона, сообщает Sky Sports.
Ранее в английских СМИ появилась информация о том, что 36-летнего защитника хочет арендовать «Борнмут».
Однако, по данным источника, Терри намерен остаться в «Челси» до конца контракта, который истекает летом.
В нынешнем сезоне Терри принял участие в пяти матчах английской
Терри провёл всю свою карьеру в «Челси», за исключением 2000 года, когда он был отдан в аренду в «Ноттингем Форест» в возрасте 19 лет.
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