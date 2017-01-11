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11 января 2017, 18:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Терри, которого хочет арендовать «Борнмут», останется в «Челси» до конца сезона

Капитан «Челси» Джон Терри не покинет лондонский клуб до окончания текущего сезона, сообщает Sky Sports.

Ранее в английских СМИ появилась информация о том, что 36-летнего защитника хочет арендовать «Борнмут».

Однако, по данным источника, Терри намерен остаться в «Челси» до конца контракта, который истекает летом.
В нынешнем сезоне Терри принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги, проведя на поле в общей сложности 366 минут.

Терри провёл всю свою карьеру в «Челси», за исключением 2000 года, когда он был отдан в аренду в «Ноттингем Форест» в возрасте 19 лет.

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