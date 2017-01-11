Бывший защитник «Анжи» Демидов перешёл в «Миннесоту Юнайтед»
Защитник Вадим Демидов, известный в России по выступлению за «Анжи», продолжит карьеру в США.
30-летний футболист, последним клубом которого был норвежский «Бранн», стал игроком «Минессоты Юнайтед», сообщает официальный сайт команды, которая в 2017 году будет выступать в MLS.
Ранее сообщалось, что Демидов, на счету которого 16 матчей за сборную Норвегии, может оказаться в сербской «Црвене Звезде».
В «Анжи» Демидов оказался в августе 2013 года, а в январе 2014-го покинул махачкалинский клуб, за который провёл два матча.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter