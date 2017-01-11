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11 января 2017, 18:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бывший защитник «Анжи» Демидов перешёл в «Миннесоту Юнайтед»

Защитник Вадим Демидов, известный в России по выступлению за «Анжи», продолжит карьеру в США.

30-летний футболист, последним клубом которого был норвежский «Бранн», стал игроком «Минессоты Юнайтед», сообщает официальный сайт команды, которая в 2017 году будет выступать в MLS.

Ранее сообщалось, что Демидов, на счету которого 16 матчей за сборную Норвегии, может оказаться в сербской «Црвене Звезде».

В «Анжи» Демидов оказался в августе 2013 года, а в январе 2014-го покинул махачкалинский клуб, за который провёл два матча.
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