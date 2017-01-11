Легендарный бразильский стадион «Маракана» разграбили мародеры

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Знаменитый бразильский стадион «Маракана», на котором проходили полгода назад церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2016, пришел в негодность.

Как сообщает бразильский медиахолдинг O Globo, стадион просто не в состоянии принимать игры открывающегося в январе 2017 года чемпионата страны по футболу.

За шесть месяцев, прошедшие после официального закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, стадион, поразивший гостей Олимпиады технологическим совершенством и ухоженностью, оказался полностью разграбленным.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falxlopestere%2Fposts%2F1064835286977140&width=500" width="500" height="521" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мародеры, воспользовавшиеся безнадзорностью за этим уникальным спортивным сооружением, вынесли отсюда практически все, что может представлять материальную ценность: от пластиковых сидений до огнетушителей, телевизионных мониторов и даже бронзовый бюст журналиста Мариу Филью, добившегося строительства этого сооружения и именем которого был официально назван стадион в 1950 году.

К Чемпионату мира по футболу 2014 года арена «Мараканы» была полностью реконструирована, на что из бразильского бюджета было потрачено почти полмиллиарда долларов. Стадион был передан во владение штату Рио-де-Жанейро.

К Олимпиаде-2016 стадион передали на баланс Оргкомитету Олимпийских игр, и он был с блеском использован для проведения торжественных мероприятий. После Игр его прежний владелец, специально созданное акционерное общество «Маракана» во главе с получившей скандальную известность из-за серии коррупционных дел строительной компанией Odebrecht, не захотел возвращать себе это спортивное сооружение, посчитав его состояние неудовлетворительным и не пожелав вкладываться в его обновление и дальнейшее содержание.

Полгода «Маракана» простоял без присмотра. Теперь некогда крупнейшая в мире и главная спортивная арена Бразилии, принимавшая два Чемпионата мира и Олимпийские игры, представляет собой жалкое зрелище: желтый с «проплешинами» газон, залитые водой подсобные помещения, разрушенные трибуны.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjggomes17%2Fposts%2F1155052054615561&width=500" width="500" height="767" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Официальной реакции властей Бразилии и штата Рио-де-Жанейро на сообщения о плачевном состоянии легендарного стадиона «Маракана», помимо заявлений чиновников о готовности провести новый конкурс на продажу спортивного сооружения, пока нет, сообщает бразильский медиахолдинг O Globo.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Reports in Brazil are suggesting the Maracana Stadium has been abandoned and left to rot following the 2014 World Cup? ? ? <a href="https://t.co/KAxBJ1Vt6V">pic.twitter.com/KAxBJ1Vt6V</a></p>— Team FA (@TeamFA) <a href="https://twitter.com/TeamFA/status/819111363326971904">11 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>