Легендарный бразильский стадион «Маракана» разграбили мародеры
Накануне открытия чемпионата Бразилии по футболу 2017 года стадион оказался никому не нужным и непригодным для соревнований.
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Видимо, что-то случилось...
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Знаменитый бразильский стадион «Маракана», на котором проходили полгода назад церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2016, пришел в негодность.
Как сообщает бразильский медиахолдинг O Globo, стадион просто не в состоянии принимать игры открывающегося в январе 2017 года чемпионата страны по футболу.
За шесть месяцев, прошедшие после официального закрытия Олимпийских игр в
Мародеры, воспользовавшиеся безнадзорностью за этим уникальным спортивным сооружением, вынесли отсюда практически все, что может представлять материальную ценность: от пластиковых сидений до огнетушителей, телевизионных мониторов и даже бронзовый бюст журналиста Мариу Филью, добившегося строительства этого сооружения и именем которого был официально назван стадион в 1950 году.
К Чемпионату мира по футболу 2014 года арена «Мараканы» была полностью реконструирована, на что из бразильского бюджета было потрачено почти полмиллиарда долларов. Стадион был передан во владение штату
К Олимпиаде-2016 стадион передали на баланс Оргкомитету Олимпийских игр, и он был с блеском использован для проведения торжественных мероприятий. После Игр его прежний владелец, специально созданное акционерное общество «Маракана» во главе с получившей скандальную известность
Полгода «Маракана» простоял без присмотра. Теперь некогда крупнейшая в мире и главная спортивная арена Бразилии, принимавшая два Чемпионата мира и Олимпийские игры, представляет собой жалкое зрелище: желтый с «проплешинами» газон, залитые водой подсобные помещения, разрушенные трибуны.
Официальной реакции властей Бразилии и штата
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