Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28394374/
11 января 2017, 17:41 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Челси» ведет переговоры по трансферу Чалханоглу

Тренерский штаб «Челси» во главе с Атонио Конте продолжает вести поиски замены полузащитнику Оскару, который был продан в китайский клуб.

Как сообщает Goal, лондонский клуб сделал предложение леверкузенскому «Байеру» по трансферу игрока сборной Турции Хакана Чалханоглу. Отмечается, что немецкий клуб решил обдумать этот вопрос, однако руководство больше склоняется к тому, чтобы сохранить футболиста до лета.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел во всех турнирах 20 матчей, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
9 января

Аналитики: Зимняя Олимпиада-2018 в Корее может пройти без сборной России по хоккею

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)