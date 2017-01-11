Защитник «Ювентуса» Бонуччи вернулся в строй и готов сыграть с «Аталантой»

Бонуччи попал в заявку туринского клуба на предстоящий домашний матч 1/8 финала Кубка Италии с «Аталантой», который состоится 11 января.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 29-летний футболист провёл 12 матчей, в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки.