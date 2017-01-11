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11 января 2017, 17:34 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Манчестер Сити» рассчитывает оформить переход Жезуса до матча с «Эвертоном»

Форвард «Палмейраса» Габриэл Жезус может официально стать игроком «Манчестер Сити» уже на этой неделе. Стороны близки к оформлению перехода 19-летнего нападающего за 27 миллионов фунтов.

Сумма трансфера была согласована клубами еще летом, но Жезус остался в «Палмейрасе» до конца чемпионата Бразилии. При этом уже две недели бразилец тренируется с «Манчестер Сити».

Если клубы успеют оформить документы, Жезус может быть включен в заявку «горожан» на матч 21-го тура премьер-лиги с «Эвертоном», который пройдет 15 января на Гудисон Парк в Ливерпуле.

Добавим, что Жезус дебютировал в «Палмейрасе» 7 марта 2015 года и за два сезона забил 16 голов в 47 матчах высшей лиги Бразилии.

В 2016 году форвард стал с «Палмейрасом» чемпионом Бразилии, а в составе олимпийской сборной выиграл золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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