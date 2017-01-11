Молодежка «Шапекоэнсе» выбила «Сан-Паоло» из юниорского Кубка Бразилии
Скоро эти парни станут игроками основного состава.
В Бразилии помимо Кубка страны проводится и Кубок Бразилии для молодежных команд. В 1/16 финала «Шапеконэсе» встречался с «Сан-Паулу». В основное время матч закончился со счетом 0:0, а в серии пенальти «Шапекоэнсе» выбил главного фаворита всего турнира.
Интересно, что большая часть молодежного состава меньше чем через месяц начнет борьбу в чемпионате Бразилии: за тех игроков, которые погибли в авиакатастрофе.
Совсем недавно к ним в раздевалку приходил Элио Нето — один из выживших игроков.
Полностью молодежным состав не будет, несколько приобретений «Шапеконэнсе»
Единственным знакомым новичком команды станет бывший игрок «Кубани» Аподи, который в 2016-м пришел в краснодарскую команду из «Шапеконэнсе».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter