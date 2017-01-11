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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28393206/
11 января 2017, 16:41 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Молодежка «Шапекоэнсе» выбила «Сан-Паоло» из юниорского Кубка Бразилии

Скоро эти парни станут игроками основного состава.

В Бразилии помимо Кубка страны проводится и Кубок Бразилии для молодежных команд. В 1/16 финала «Шапеконэсе» встречался с «Сан-Паулу». В основное время матч закончился со счетом 0:0, а в серии пенальти «Шапекоэнсе» выбил главного фаворита всего турнира.

Интересно, что большая часть молодежного состава меньше чем через месяц начнет борьбу в чемпионате Бразилии: за тех игроков, которые погибли в авиакатастрофе.

Совсем недавно к ним в раздевалку приходил Элио Нето — один из выживших игроков.

Полностью молодежным состав не будет, несколько приобретений «Шапеконэнсе» все-таки уже сделал. Команду пополнили восемь не очень известных бразильцев: Додо, Нилтиньо, Луис Отавио, Элиас, Андрей Жиротто, Дуглас Гроули, Амараль и Веллингтон Паулиста.

Единственным знакомым новичком команды станет бывший игрок «Кубани» Аподи, который в 2016-м пришел в краснодарскую команду из «Шапеконэнсе».
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