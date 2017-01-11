СМИ: «Реал» намерен заплатить за футболиста «Ювентуса» Дибалу €105 млн

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Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес готов выделить на покупку 23-летнего аргентинца €105 млн, а его зарплата в мадридском клубе может составить €10 млн в год.

Летом 2016 года английский «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» €105 млн за переход полузащитника Поля Погба, этот трансфер стал самым дорогим в истории футбола.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.