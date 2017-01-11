«Дженоа» подтвердил аренду Таарабта до лета 2018 года
«Дженоа» на своем официальном сайте объявил об аренде марокканского полузащитника Аделя Таарабта до лета 2018 года.
«Бенфика» будет выплачивать часть зарплаты 27-летнего футболиста. Футболист уже приступил к тренировкам с командой.
Марокканец выступал за такие команды, как «Тоттенхэм», «КПР», «Фулхэм» и «Милан». В минувшем сезоне полузащитник выступал за «Бенфику Б» и забил один мяч в семи встречах.
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