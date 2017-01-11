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11 января 2017, 16:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Дженоа» подтвердил аренду Таарабта до лета 2018 года

«Дженоа» на своем официальном сайте объявил об аренде марокканского полузащитника Аделя Таарабта до лета 2018 года.

«Бенфика» будет выплачивать часть зарплаты 27-летнего футболиста. Футболист уже приступил к тренировкам с командой.

Марокканец выступал за такие команды, как «Тоттенхэм», «КПР», «Фулхэм» и «Милан». В минувшем сезоне полузащитник выступал за «Бенфику Б» и забил один мяч в семи встречах.

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