«Дженоа» подтвердил аренду Таарабта до лета 2018 года

«Бенфика» будет выплачивать часть зарплаты 27-летнего футболиста. Футболист уже приступил к тренировкам с командой.

Марокканец выступал за такие команды, как «Тоттенхэм», «КПР», «Фулхэм» и «Милан». В минувшем сезоне полузащитник выступал за «Бенфику Б» и забил один мяч в семи встречах.