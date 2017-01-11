Терри может уйти в аренду в «Борнмут»

По данным издания, «Борнмут» выразил заинтересованность с услугах 36-летнего игрока после того, как лондонский клуб отозвал из аренды защитника Натана Аке.

Напомним, Терри уже 20 лет защищает цвета «Челси». В декабре прошлого года он был включен в символическую сборную клуба всех времен.

В нынешнем сезоне Терри провел в чемпионате Англии пять матчей и заработал одну желтую карточку.