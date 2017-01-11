«Кельн» продлил контракты с тремя игроками

Полузащитники Марсель Риссе и Маттиас Леманн, а также защитник Фредерик Серенсен поставили подписи под соглашениями, рассчитанными до 2022, 2018 и 2021 годов соответственно. Первый в этом сезоне сыграл в 15 матчах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач, второй — в 13 матчах сделал 1 голевую передачу, а третий — в 17 встречах отметился 2 результативными пасами.