Селюк: Туре предлагали в Китае больше, чем Витселю, но он отказался

Витсель мог перейти из «Зенита» в «Ювентус», однако в итоге стал игроком китайской команды «Тяньцзинь Цюаньцзянь», заявив, что от таких предложений не отказываются.



«Я полностью не согласен с Витселем, сказавшим, что от таких денег не отказываются. В прошлом году 33-летний Туре отказался от денег из Китая больших, чем те, за которыми погнался 27-летний Витсель. Видимо, тут важен менталитет футболиста. Кто-то любит футбол, а кто-то любит деньги.



Да, сейчас многие футболисты гонятся за деньгами и переезжают в Китай. Возможно, для многих это нормальный путь. Но это путь не для Туре, хотя прошла уже неделя с того момента, как Яя имеет право подписать контракт с любым клубом в мире, так как в июне он может уйти на правах свободного агента в связи с истекающим контрактом.



В Китае при всех их затраченных деньгах нет ни одного игрока уровня Туре — футболиста, играющего в каждой игре за “Манчестер Сити” по 90 минут и являющегося лидером своего клуба. Выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии, и чемпионат Испании — самое тяжёлое. В современном футболе игроков, которым это удавалось, — единицы. Яя — один из них. И глядя на то, как сейчас играет Туре, я уверен, что ещё как минимум пять лет он будет играть на топ-уровне», — сказал Селюк «Чемпионату».