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11 января 2017, 16:13 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Реал» продлит контракт с Карвахалем в ближайшее время

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль близок к продлению контракта с клубом. В настоящее время переговоры находятся в завершающей стадии.

24-летний воспитанник «Реала» играет за первую команду с 2013 года после года, проведенного в «Байере».

В нынешнем сезоне Карвахаль является стабильным игроком основного состава, оставшись в запасе лишь в трех матчах. На данный момент он провел на поле 2019 минут, тогда как за весь прошлый сезон этот показатель составил 2317 минут.

Ранее сообщалось об интересе к Карвахалю со стороны «Манчестер Сити».

Добавим, что срок действующего контракта Карвахаля с «Реалом» истекает летом 2020 года.

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