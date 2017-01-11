«Реал» продлит контракт с Карвахалем в ближайшее время

24-летний воспитанник «Реала» играет за первую команду с 2013 года после года, проведенного в «Байере».

В нынешнем сезоне Карвахаль является стабильным игроком основного состава, оставшись в запасе лишь в трех матчах. На данный момент он провел на поле 2019 минут, тогда как за весь прошлый сезон этот показатель составил 2317 минут.

Ранее сообщалось об интересе к Карвахалю со стороны «Манчестер Сити».

Добавим, что срок действующего контракта Карвахаля с «Реалом» истекает летом 2020 года.