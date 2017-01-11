Судейский комитет Испании отправил две жалобы на Пике
Президент судейского комитета Испании Викториано Санчес Арминио подал две жалобы на защитника «Барселоны» Жерара Пике в Федерацию футбола.
Такое решение Арминио принял в связи с высказываниями игрока в сторону арбитров после матчей против «Атлетика» (1:2) и «Вильярреала» (1:1). Ожидается, что обе жалобы будут рассматриваться Федерацией футбола и дело может затянуться на месяц.
В игре с командой из Бильбао испанец был недоволен непоставленным пенальти за нарушение на одноклубнике Неймаре. После встречи с «Вильярреалом» он заявил, что каждую неделю судьи показывают его правоту, не давая «Барселоне» бить штрафные удары.
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