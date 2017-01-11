Судейский комитет Испании отправил две жалобы на Пике

Такое решение Арминио принял в связи с высказываниями игрока в сторону арбитров после матчей против «Атлетика» (1:2) и «Вильярреала» (1:1). Ожидается, что обе жалобы будут рассматриваться Федерацией футбола и дело может затянуться на месяц.

В игре с командой из Бильбао испанец был недоволен непоставленным пенальти за нарушение на одноклубнике Неймаре. После встречи с «Вильярреалом» он заявил, что каждую неделю судьи показывают его правоту, не давая «Барселоне» бить штрафные удары.