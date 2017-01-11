Безушков хочет нажать в бундеслиге на газ

У болельщиков «Штутгарта» на сердце неспокойно. Прошлой весной их команда по итогам 53-го по счету турнира бундеслиги (участвовала в 51-м из них, больше матчей в высшем немецком эшелоне только у «Гамбурга», «Вердера» и «Баварии») провалилась во второй дивизион. Удастся ли сразу вернуться в высший свет, большой вопрос. Фаны нынче с особой грустью вспоминают воспитанников футбольной школы «Штутгарта» (одной из лучших в Германии), покинувших команду и ставших звездами в других клубах. Речь о Хедире, Гомесе, Лено, Киммихе, Вернере, Рюдигере… Перечислять можно долго, ведь сейчас в высших европейских лигах играет свыше сотни воспитанников штутгартской школы, занимавшихся в ней 3 года и более.

В начале января 2017-го болельщики швабов узнали, что их покидает очередной талант — Макс Безушков, отыгравший за сборные Германии от 15 до 19 лет 38 матчей, выступавший за бундестим прошлым летом на европейском первенстве до 19 лет. С этого года хавбек будет носить футболку франкфуртского «Айнтрахта», который по итогам первой части чемпионата Германии сенсационно взлетел на четвертое «лигочемпионское» место. Безушков подписал контракт до лета 2020 года.

Родители Макса в начале девяностых переехали в Германию из России. Отец из Новосибирска, мать родилась в Казахстане, но почти всю жизнь прожила в России. Макс появился на свет 31 мая 1997 года в немецком Тюбингене, расположенном приблизительно в 30 км южнее Штутгарта. Его старший брат, увлекающийся гандболом, родился в России. С девяти лет Макс тренировался в футбольной школе «Штутгарта», в 2013-м в составе клубной команды стал чемпионом Германии среди ровесников. После европейского первенства до 19 лет Безушков начал тренироваться в основе «Штутгарта», однако тогдашний тренер Лухукай задвинул его во вторую команду — игрока, по сути, не знал, к тому же из-за матчей в бундестим тот пропустил большую часть подготовительного периода. В «Штутгарте"-2 хавбек отыграл в нынешнем сезоне в региональной лиге 19 матчей, провел 3 мяча. Но, понятно, мечтал о совсем другой карьере. Поэтому вариант с «Айнтрахтом» подвернулся очень вовремя. Конечно, сыграло роль то, что спортивной работой во франкфуртском клубе руководит знаменитый в прошлом форвард Фреди Бобич, который ранее тем же занимался в «Штутгарте», где регулярно наблюдал за молодняком. «Я знаю парня с 15 лет, — цитирует чемпиона Европы-1996 Kicker. — Он в юности здорово прогрессировал, я всегда видел его как игрока с большим потенцалом на будущее. Не думал, что мы сможем его заполучить».

Важно и то, что тренер «Айнтрахта» Нико Ковач дает шанс молодежи проявить себя. Безушкова выставил в основу уже в первом матче на подготовительном сборе — в воскресенье в Абу Даби франкфуртцы обыграли китайский «Чанчунь Ятай» — 3:0. Макс провел на поле все 90 минут и продемонстрировал, что способен на многое. Ковач после финального свистка заметил: мол, показанное новичком подтвердило правильность того, что его взяли в команду.

Конечно, пробиться в основу 19-летнему парню будет непросто. В средней линии «Айнтрахта» немало сильных мастеров — в частности, Хусти, который в свое время выступал за «Зенит». Между прочим, год с небольшим назад, когда питерцы играли в Лиге чемпионов, Безушков болел именно за них. В «Айнтрахте» же новичок, который прекрасно видит поле, быстро принимает в игре решения, настроен по-боевому: повторяет, что способен выдержать конкуренцию и хочет в новой команде нажать на газ до упора. Может быть, разовьет такую скорость, что обратит на себя внимание взрослой сборной? Почему бы не российской?